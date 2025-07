Golfe e protestos na visita de Trump à Escócia

Admiradores do republicano também foram ao aeroporto, como uma criança que segurava um cartaz de boas-vindas ou um homem que agitava uma bandeira com seu famoso slogan "Make America Great Again".

"Acho que o melhor de Trump é que ele na verdade não é um político, mas é o homem mais poderoso do mundo e acredito que está buscando o melhor para seu país", disse à AFP Lee McLean, de 46 anos, que viajou da cidade vizinha de Kilmarnock.

"A maioria dos políticos deveria olhar primeiro para os melhores interesses para seus países antes de olhar os do exterior", afirmou.

A agenda oficial do presidente americano está vazia no sábado, mas no domingo ele se reunirá com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que espera alcançar um acordo sobre as tarifas comerciais.

Também tem previsto um encontro com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, antes de partir para Balmedie, uma pequena cidade costeira, onde espera inaugurar oficialmente um novo campo de golfe em um de seus complexos hoteleiros.

O retorno do republicano aos EUA está programado para terça-feira (29).