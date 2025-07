Israel autoriza volta de lançamentos de ajuda em Gaza, onde crise por fome se agrava

A transmissão mostrou os ativistas sentados no convés com as mãos levantadas, assobiando a canção antifascista italiana "Bella Ciao" enquanto os soldados tomavam o controle da embarcação.

Israel, que sitia Gaza desde o início da guerra contra o Hamas em 2023, havia imposto no início de março um bloqueio total ao território, que foi parcialmente flexibilizado no final de maio, provocando severas carências de alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais.

A ONU e várias ONGs agora alertam sobre um aumento da desnutrição infantil e o risco de uma fome generalizada entre os mais de dois milhões de habitantes do território.

No sábado, o Reino Unido anunciou que estava se preparando para enviar ajuda e evacuar "crianças que precisam de assistência médica", em colaboração com "parceiros como a Jordânia".

Os Emirados Árabes Unidos, por sua vez, declararam que retomariam os lançamentos "imediatamente".

O exército de Israel afirmou neste sábado que os lançamentos aéreos de ajuda para Gaza seriam retomados durante a noite e que corredores humanitários seriam estabelecidos para garantir o transporte seguro de comboios de alimentos e medicamentos da ONU.