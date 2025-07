Papa Leão XIV recebe alto dignatário ortodoxo russo

No entanto, Moscou manteve um diálogo com o falecido papa Francisco, amplamente criticado na Ucrânia, e o metropolita Antonij teve várias reuniões com o sumo pontífice argentino.

O religioso russo declarou ao jornal italiano La Repubblica, alguns dias antes do encontro, que Francisco tinha uma "abordagem equilibrada" sobre a Ucrânia, enquanto ainda não conhecia a postura de Leão XIV.

O atual pontífice é o primeiro papa americano - também naturalizado peruano -, que assumiu a liderança da Igreja em um momento em que os Estados Unidos pressionam pela paz na Ucrânia, no âmbito de esforços que não têm obtido muitos resultados para pôr fim a essa guerra após mais de três anos.

Leão XIV recebeu o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, no início do mês e também falou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin.

Ele propôs, em meados de maio, sua mediação aos beligerantes de todo o mundo, e o Vaticano foi considerado como um possível local para a realização de conversações de paz, mas essa ideia foi rejeitada pelo Kremlin e as negociações continuaram em Istambul.

O dignitário ortodoxo reafirmou que, para Moscou, o Vaticano não seria um terreno "neutro" para conversações de paz.