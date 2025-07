Rússia afirma que tomou dois povoados no centro da Ucrânia

A Rússia anunciou neste sábado (26) que assumiu o controle de dois povoados na Ucrânia, um na região de Dnipropetrovsk, um novo avanço russo nesta zona industrial mineira no centro do país.

Os bombardeios noturnos realizados por ambas as partes mataram seis pessoas, quatro no centro da Ucrânia e duas no oeste da Rússia, segundo fontes oficiais desses países.

O Exército russo afirmou que suas forças "libertaram o assentamento de Malievka" em Dnipropetrovsk.