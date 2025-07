Rússia contorna sanções dos EUA com uma nova criptomoeda, afirmam especialistas

Mas ela está registrada no Quirguistão e é negociada na plataforma Grinex, também sediada neste país, que fez parte do bloco soviético, mas possui um "quadro legal favorável, menos sujeito a sanções e outras pressões econômicas" do que a Rússia, reconheceu Leonid Shumakov, diretor do projeto A7A5, em uma entrevista divulgada na Internet.

Em menos de seis meses, cerca de 150 milhões de dólares (831 milhões de reais) foram acumulados nesta plataforma, segundo dados da CoinMarketCap.

Mas essas transações não são necessariamente ilegais, ponderou Voloshin, da Acams, a menos que as entidades envolvidas estejam "sancionadas e tentem se conectar ao sistema financeiro global".

O acionista majoritário do grupo A7, responsável pelo desenvolvimento desta criptomoeda, é o empresário e político moldavo Ilan Shor, que vive na Rússia.

As investigações do CIR sugerem as ligações entre a A7A5 e as operações de influência política de Shor na Moldávia, incluindo sites associados a essas duas atividades que compartilham o mesmo endereço IP.

Sua empresa foi sancionada nos últimos meses pelo Reino Unido e, em seguida, pela União Europeia, que apontou os "múltiplos vínculos com Moscou" do grupo A7, e o fato de que "tem estado associado a esforços para influenciar as eleições" na Moldávia.