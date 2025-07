Sudeste da Turquia alcança recorde de temperatura: 50,5°C, diz serviço meteorológico

O sudeste da Turquia registrou na sexta-feira 50,5°C, um recorde absoluto a nível nacional, anunciaram as autoridades neste sábado (26).

"De acordo com os dados da nossa Direção Geral de Meteorologia, foi batido um recorde de temperatura, com 50,5°C em Silopi (...) no dia 25 de julho", escreveu no X o Ministério do Meio Ambiente da Turquia.

rba/liu/pb/mr/dd/ic