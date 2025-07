Thomas Müller anuncia sua chegada à MLS

Müller disputou suas últimas partidas pelo Bayern de Munique neste verão, durante a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Ele se despediu da torcida do Bayern de Munique no final de maio, após 25 anos no clube e 13 títulos da liga alemã.

O camisa 25 do Bayern continuará sua carreira na MLS, e a mídia alemã vem citando o Los Angeles FC como um dos clubes que poderão contratá-lo.

Thomas Müller chegou às categorias de base do Bayern de Munique aos 10 anos, no verão de 2000.

Sua lealdade o tornou uma verdadeira lenda do clube, pelo qual conquistou 33 troféus, incluindo duas Ligas dos Campeões.

