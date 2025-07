Camboja e Tailândia realizarão conversações de paz após quatro dias de combates na fronteira

"Esta manhã saímos correndo de casa", relatou Maefah, uma tailandesa de 61 anos que vive perto da fronteira, na província de Sisaket, enquanto organizava os pertences que conseguiu guardar em sacos de lixo.

"Todos os meus vizinhos já foram. Não nos sentíamos seguros se ficássemos mais tempo", afirmou a mulher, que preferiu não divulgar seu sobrenome por segurança.

O porta-voz do Exército tailandês, Ritcha Suksuwanon, garantiu que as forças cambojanas começaram a lançar artilharia às 04h00.

- Apelos por uma trégua -

Antes do anúncio da reunião, o primeiro-ministro cambojano declarou neste domingo sua disposição para discutir com a Tailândia o cessar-fogo proposto por Trump.

Hun Manet indicou que encarregou seu ministro das Relações Exteriores, Prak Sokhonn, de conversar com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para coordenar as conversações com os tailandeses.