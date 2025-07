Descarrilamento de trem deixa três mortos e vários feridos na Alemanha

A companhia ferroviária Deutsche Bahn disse que houve "vários mortos e inúmeros feridos".

Dois vagões do trem descarrilaram "por uma razão ainda desconhecida. As autoridades estão atualmente investigando as circunstâncias do acidente", informou.

Meios de comunicação alemães mencionaram como possível causa um deslizamento de terra, devido às fortes chuvas que afetaram a região, de acordo com informações dos serviços meteorológicos.

O chanceler Friedrich Merz mostrou-se "profundamente abalado".

No local do acidente, os bombeiros tentavam ajudar próximos aos vagões tombados, segundo as imagens transmitidas pelos canais de televisão, em um local de difícil acesso.

Helicópteros foram mobilizados para evacuar os feridos para os hospitais da região.