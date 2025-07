Israel anuncia 'pausa tática' em partes de Gaza por razões humanitárias

Israel declarou neste domingo (27) uma "pausa tática" em suas operações militares em partes da Faixa de Gaza por razões humanitárias e anunciou a autorização da passagem de caminhões com ajuda para aliviar a fome no território palestino.

O Exército israelense também indicou no sábado o lançamento aéreo de ajuda humanitária sobre Gaza e rejeitou as acusações de utilizar a fome como arma no território palestino, devastado por mais de 21 meses de guerra.

No fim de maio, Israel suspendeu parcialmente o bloqueio total imposto a Gaza em março, que provocou severas carências de alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais.