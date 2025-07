Israel intercepta barco com ajuda humanitária para Gaza

"As forças israelenses interceptaram o Handala em águas internacionais por volta da meia-noite de 27 de julho de 2025 e o contato com os ativistas foi perdido. Esta missão civil pacífica foi dedicada às crianças de Gaza", afirmou a organização, que destacou seus esforços para "romper o bloqueio ilegal e mortal de Israel" sobre Gaza.

Anteriormente, o Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que a Marinha israelense havia interceptado a embarcação para evitar que entrasse na costa do território palestino.

"A embarcação está chegando com segurança às costas de Israel. Todos os passageiros estão a salvo", sinalizou.

Pouco antes da meia-noite de sábado, uma transmissão ao vivo da tripulação do Handala mostrou as tropas israelenses subindo a bordo do barco que, segundo um rastreador online, estava em águas internacionais a oeste de Gaza.

Antes do ataque, os ativistas de 10 países afirmaram em uma publicação no X que começariam uma greve de fome caso o Exército israelense interceptasse o barco e detivesse seus passageiros.

O Handala é o segundo barco fretado por este movimento pró-palestino que tenta romper o bloqueio naval sobre Gaza.