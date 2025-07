Os esforços na ONU para reviver solução de dois Estados para conflito palestino-israelense

- Ausência de Israel e EUA -

Mas depois de mais de 21 meses de guerra em Gaza, da expansão da colonização israelense na Cisjordânia e das tentativas de lideranças israelenses de anexar este território ocupado, cresce o temor de que a criação de um Estado palestino seja fisicamente impossível.

A reunião acontece em um momento em que a solução de dois Estados está "mais enfraquecida do que nunca", mas também é "mais necessária do que nunca porque vemos claramente que não há alternativa", comentou uma fonte diplomática francesa.

Além de criar uma "dinâmica" para o reconhecimento do Estado palestino, a conferência se concentrará em outros três eixos: a reforma da governança da Autoridade Palestina, o desarmamento do Hamas e sua exclusão da governança palestina, e a normalização das relações com Israel por parte dos países árabes que ainda não o fizeram.

Entretanto, a fonte diplomática alertou que não se espera nenhum anúncio de normalização na próxima semana, na reunião que não contará com a participação de Israel e Estados Unidos.

A conferência "oferece uma oportunidade única de transformar o direito internacional e o consenso internacional em um plano realista, e de demonstrar a determinação de pôr fim à ocupação e ao conflito de uma vez por todas", afirmou esta semana o embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, que pediu "coragem".