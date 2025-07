Oscar Piastri (McLaren) vence GP da Bélgica de F1; Bortoleto é 9º

O sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton (Ferrari), que largou em 18º no grid após trocar o motor do carro, conseguiu uma ótima recuperação durante a prova e limitou o prejuízo ao terminar em sétimo.

O veterano piloto inglês de 40 anos foi o primeiro a colocar pneus slick, e essa decisão estratégica o salvou de um fim de semana que havia sido catastrófico para ele até este domingo.

O top 10 da corrida de domingo foi completado pelo neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls, 8º), Gabriel Bortoleto (Sauber, 9º) e o francês Pierre Gasly (Alpine, 10º).

- Chuva provoca atraso -

A corrida começou com uma hora e vinte minutos de atraso e atrás do safety car devido à forte chuva que caiu nesta região das Ardenas belgas, localizada a 400 metros acima do nível do mar.

Pouco antes das 15h, no horário local (10h de Brasília), quando deveria acontecer a largada, os pilotos completaram uma volta de formação atrás do safety car em pista molhada, antes que o procedimento de largada fosse suspenso devido à má visibilidade. A bandeira vermelha foi acionada, forçando os carros a retornarem aos boxes.