Oscar Piastri (McLaren) vence GP da Bélgica de F1, Bortoleto é 9º

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) reforçou sua liderança na Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Bélgica, à frente de seu companheiro de equipe e segundo colocado, o britânico Lando Norris, neste domingo (27), no circuito de Spa-Francorchamps.

Em uma corrida cuja largada foi adiada devido à chuva, Piastri ultrapassou Norris, que largou da pole position, logo na primeira reta e manteve a liderança até o final.

O terceiro lugar no pódio ficou com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), após resistir aos ataques do holandês Max Verstappen (Red Bull), que terminou em quarto, na parte final da corrida.