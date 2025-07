Sem presença da oposição, chavismo agora tenta controlar prefeituras na Venezuela em novas eleições

O chavismo governante na Venezuela está focado em todas as prefeituras que serão eleitas neste domingo (27) em eleições sem maior oposição, que coincidem, além disso, com o aniversário da questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro.

O ambiente nas ruas, em geral, é de desinteresse. Muitos não têm nem ideia de que há votações; outros, opositores, sentem que o resultado está previamente combinado e sua participação é irrelevante.

Essa posição segue o grito de fraude da oposição liderada por María Corina Machado nas eleições presidenciais de 28 de julho do ano passado. A autoridade eleitoral, acusada de servir ao chavismo, proclamou Maduro como vencedor sem publicar os detalhes da apuração, conforme determina a lei.