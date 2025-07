Uribe recorre ao apoio da direita antes de histórico veredicto na Colômbia

Ele agradeceu as "orações pela saúde" do senador Miguel Uribe, um dos pré-candidatos do Centro Democrático que sofreu um atentado a tiros e permanece em estado grave em um hospital de Bogotá. O político não tem parentesco com o ex-governante.

"O que vamos fazer é convidar os colombianos para que cada um seja condutor desta campanha, para que nas eleições do próximo ano as urnas se rompam pelo volume de votos a favor da democracia", acrescentou.

