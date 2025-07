Ataque a tiros deixa 4 mortos em Nova York, incluindo um policial

A polícia havia reportado anteriormente que o homem, que estava armado com um fuzil, foi "abatido".

Segundo o jornal New York Post, que cita fontes policiais, o homem armado, um "perturbado", abriu fogo dentro de um edifício de 44 andares que abriga a sede do banco de investimento Blackrock e escritórios da NFL, a principal liga de futebol americano do país, situado na esquina da Park Avenue com a rua 51.

"Neste momento, a situação está controlada e o atirador solitário foi neutralizado", escreveu, por sua vez, a comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch, na rede X.

Procurada pela AFP, a polícia de Nova York não deu detalhes sobre o número de vítimas.

- 'Caminhando com um rifle' -

Segundo o New York Post, o atirador, que teria se suicidado depois do ataque, foi identificado como Shane Tamura. Ele entrou armado com um rifle no edifício e abriu fogo por volta das 18h30 locais (19h30 em Brasília).