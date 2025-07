Ataque a tiros deixa seis mortos em mercado popular na Tailândia

O incidente ocorreu no mercado Or Tor Kor, que fica perto do mercado Chatuchak, um destino turístico popular em Bangcoc e que atrai muitos visitantes nos fins de semana.

Os ataques a tiros são frequentes na Tailândia, um país onde o acesso a armas de fogo podem é relativamente fácil.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.