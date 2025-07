'Bem-vindos ao inferno': sonho de viver nos EUA é destruído na prisão de El Salvador

Todos caíram em um "buraco negro" jurídico, sem proteções legais, afirmou em abril Juan Pappier, vice-diretor para as Américas da Human Rights Watch, denunciando "desaparecimentos forçados" e "detenções arbitrárias".

"Solicitamos o acordo que o senhor Bukele fez com Trump, a lista de presos, para saber do que são acusados e para entrar no Cecot. Temos o direito como advogados de defesa. Essas detenções são ilegais, e eles permanecem em completo silêncio. Eles nos fecharam as portas", disse à AFP Salvador Ríos, advogado de um escritório salvadorenho contratado pelo governo venezuelano, no início de julho.

Segundo o governo Trump, as tatuagens dos imigrantes deportados os vinculavam ao Tren de Aragua, uma gangue criada em 2014 na prisão venezuelana de Tocorón, envolvida em assassinatos, sequestros, tráfico de drogas, extorsão, prostituição e tráfico de pessoas.

Os especialistas garantem que essa gangue não usa tatuagens como marca distintiva.

De acordo com o governo venezuelano e defensores dos imigrantes deportados, a maioria não tem antecedentes criminais.

"Estou limpo, posso provar para qualquer um", diz Mervin.