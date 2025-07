Brasil insiste em diálogo com Trump, às vésperas da aplicação de tarifas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistiu nesta segunda-feira em propor um diálogo com o republicano Donald Trump sobre as tarifas de 50% às importações procedentes do Brasil, que entram em vigor na próxima sexta-feira.

Brasília expressou diversas vezes sua vontade de chegar a um acordo comercial com os Estados Unidos, que não responderam aos seus contatos para uma eventual negociação, segundo o governo brasileiro.

"Espero que o presidente dos Estados Unidos reflita sobre a importância do Brasil e resolva fazer o que a gente faz no mundo civilizado. Tem divergência? Senta numa mesa, coloque a divergência de lado e vamos tentar resolver", disse Lula, durante um evento público em Brasília.