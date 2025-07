Camboja e Tailândia anunciam cessar-fogo após confrontos na fronteira

O primeiro-ministro cambojano considerou que "as soluções que o primeiro-ministro Anwar acaba de anunciar estabelecerão as bases para avançar nas negociações bilaterais e retornar à normalidade em nossas relações".

"Parem os combates"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para os líderes de ambos países no sábado e os instou a concordar rapidamente com uma trégua. Caso contrário, congelaria as negociações sobre as tarifas elevadas que planeja aplicar a partir de 1º de agosto a essas duas economias fortemente dependentes das exportações.

"Estou muito contente com o cessar-fogo. Isso permitirá que as pessoas voltem para suas casas e as crianças retornem à escola. Por favor, parem os combates", declarou à AFP Soeung Chhivling, uma vendedora cambojana que mora perto da fronteira.

Os dois exércitos haviam relatado nesta segunda-feira confrontos em vários pontos de sua fronteira.

"É o quinto dia em que a Tailândia invade o território do Camboja com armas pesadas e o envio de muitos soldados", afirmou a porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata.