Cerca de 20 estados se recusam a compartilhar dados de beneficiários de ajuda alimentar nos EUA

No mês passado, 60.254 pessoas estavam detidas em centros do ICE aguardando possível deportação. Em janeiro, antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca, eram 40.500.

Para o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, a mensagem implícita na exigência das autoridades federais ? que também buscam cortar gastos sociais ? é clara: "Se você precisar de ajuda, é possível que seja punido", declarou, acrescentando: "Vamos reagir."

gl/af/dga/am

© Agence France-Presse