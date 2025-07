China espera 'reciprocidade' em negociações comerciais com os EUA na Suécia

Os Estados Unidos conseguiram flexibilizar as restrições às exportações chinesas de terras raras quando restabeleceram parcialmente o acesso de Pequim aos semicondutores americanos de alto desempenho.

Uma prorrogação da trégua indicaria "um sinal da disposição de ambas as partes em continuar as conversas", segundo Thibault Denamiel, pesquisador do CSIS em Washington.

Isso enquanto se aguarda o próximo passo: uma reunião entre Donald Trump e seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Outros países enfrentam dificuldades mais, como o Brasil, que Trump ameaça punir em parte devido ao julgamento pela tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo ele, vítima de uma "caça às bruxas".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva considerou a medida uma "chantagem inaceitável". A crise diplomática desencadeada com Washington continua sem solução a poucos dias do prazo final.

A situação do México também não está fácil. Trump parece satisfeito com sua colaboração contra a migração irregular (uma de suas primeiras exigências), mas acredita que o país não está se esforçando o suficiente no combate ao tráfico de fentanil.