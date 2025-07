Empresa de Hong Kong considera incluir investidor chinês na venda de portos do Panamá

Entretanto, a operação não foi bem recebida em Pequim, e o regulador de mercado da China anunciou em março que iria revisar o acordo para "proteger a concorrência justa" e "o interesse público".

Em um documento apresentado à Bolsa de Hong Kong, a CK Hutchison indica que serão necessárias mudanças nos integrantes do consórcio e na estrutura do acordo para que a operação possa "ser aprovada por todas as autoridades relevantes".

O conglomerado "continua em negociações com membros do consórcio com o objetivo de convidar um grande investidor estratégico [da China] para se unir como um membro relevante do consórcio", disse o grupo em um documento apresentado à Bolsa de Hong Kong.

A empresa não detalha com qual companhia chinesa está negociando. Recentemente, a agência Bloomberg publicou que o gigante naval chinês Cosco estava prestes a se unir ao consórcio.

A analista da Bloomberg Intelligence, Denise Wong, afirmou que "as negociações em andamento e a possível inclusão de Cosco no consórcio provavelmente reduziram as preocupações com os obstáculos regulatórios chineses".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, declarou que Pequim "realizará a supervisão conforme a lei, salvaguardará firmemente a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento, e manterá um mercado justo e imparcial".