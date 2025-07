Israel anuncia primeiras entregas de ajuda humanitária para Gaza

Israel anunciou, nesta segunda-feira (28), que as primeiras remessas de ajuda humanitária desde a abertura das passagens de fronteira foram distribuídas na Faixa de Gaza, onde a desnutrição atingiu "níveis alarmantes", segundo a ONU.

Pela primeira vez em meses, caminhões carregados com ajuda internacional cruzaram, no domingo, a fronteira de Rafah, que leva ao sul do território palestino a partir do Egito, após o anúncio israelense de uma pausa diária nos combates em algumas áreas para fins humanitários.

"Pela primeira vez, recebi cerca de 5 kg de farinha, que dividi com meu vizinho", disse Jamil Safadi, que mora em uma barraca com a esposa, os seis filhos e o pai doente perto do hospital Al Quds, no norte de Gaza.