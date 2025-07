Kremlin não descarta reunião entre Putin e Trump na China em setembro

O Kremlin afirmou, nesta segunda-feira (28), que não descarta uma reunião entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump na China em setembro, caso o presidente americano visite o país na mesma data que seu homólogo russo.

Putin planeja viajar à China para as comemorações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no início de setembro.

"Se acontecer de o presidente americano decidir ir à China nessa ocasião, tal reunião não pode, teoricamente, ser descartada", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante sua coletiva diária, com a presença da AFP.