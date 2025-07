Mais de 40 mortos por ataque rebelde a igreja na República do Congo

Mais de 40 pessoas foram mortas no domingo em uma igreja no nordeste da República Democrática do Congo em um ataque atribuído a rebeldes, informaram uma missão de paz da ONU e o Exército.

Os agressores pertenciam às Forças Democráticas Aliadas, grupo predominantemente muçulmano que jurou lealdade aos jihadistas do Estado Islâmico (EI) em 2019, segundo um porta-voz militar na região de Ituri.

Seus membros atacaram uma igreja católica no município de Komanda, onde fiéis se reuniam para rezar. O ataque matou 43 pessoas, incluindo nove crianças, informou a missão de paz da ONU neste extenso país no coração da África.