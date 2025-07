'Não há alternativa' à solução de dois Estados no conflito israelense-palestino, diz França

A maioria dos palestrantes defendeu a criação de dois Estados para resolver o "conflito mais antigo" da ONU, como destacou o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares. O Estado palestino deveria ser composto por Cisjordânia e Gaza.

A conferência pretende se concentrar sobretudo na reforma da governança da Autoridade Palestina, no desarmamento do Hamas e sua exclusão do governo palestino e, por último, na normalização das relações com Israel por parte dos Estados árabes que ainda não o fizeram.

Para o embaixador israelense na ONU, Danny Danon, a reunião "não promove uma solução, mas aprofunda a ilusão". Ele acusou organizadores e participantes de "estarem desconectados da realidade" já que, segundo ele, é preciso "desmantelar o reino de terror do Hamas".

No entanto, a pressão internacional sobre Israel para que ponha fim à guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023, não para de se intensificar diante das imagens do cenário de fome no devastado território palestino.

Duas ONGs israelenses acusaram Israel de perpetrar um "genocídio" em Gaza.

Neste contexto, "mais trivialidades sobre a solução de dois Estados e o processo de paz não ajudarão a alcançar os objetivos da conferência nem a deter o extermínio dos palestinos em Gaza", afirmou o ex-chanceler costa-riquenho Bruno Stagno, da Human Rights Watch, e instou os governos a tomarem medidas "concretas" contra Israel, em particular sanções seletivas, um embargo de armas e a suspensão dos acordos comerciais.