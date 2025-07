Negociações comerciais aceleram para evitar tarifas de Trump

Este é um ponto crucial das negociações. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que propôs aumentar as importações.

Trump também critica o México por não combater suficientemente o tráfico de fentanil.

- Canadá -

O Canadá apostou na firmeza e negociou com Washington, ao mesmo tempo que tenta reduzir sua dependência econômica dos Estados Unidos, em particular aproximando-se da UE.

As negociações são tensas, e Donald Trump tem ameaçado o Canadá, seu segundo parceiro comercial mais importante depois do México, com tarifas de 35% caso não alcancem um acordo.

- Coreia do Sul -

A Coreia do Sul, ameaçada com 25% de tarifas, ainda não chegou a um acordo com o governo americano.