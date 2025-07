Número de mortos por chacina no Equador sobe para 17

"Os cidadãos do setor indicam que, quando chegaram as caminhonetes (com os pistoleiros), esses indivíduos gritaram 'Lobos ativos'", declarou à AFP o major Óscar Valencia, chefe policial da área, que em um primeiro relatório, na meia-noite de domingo, relatou 14 mortos.

Os Lobos são um dos mais de 20 grupos criminosos que operam no Equador com conexões com cartéis internacionais, dedicados ao tráfico de drogas, extorsão, sequestro e mineração ilegal.

De acordo com a Insight Crime, em 2024 a gangue estava em 16 das 24 províncias do país e de expandia e consolidava com o principal rival de Los Choneros, a quadrilha mais antiga e poderosa que se dividiu.

Segundo a organização, no ano passado o Equador superou todos os países da América Latina em número de homicídios com uma taxa de 38 a cada 100 mil habitantes.

- A hipótese -

A polícia indicou que 14 dos falecidos não tinham antecedentes criminais. Falta identificar os três restantes. Entre os mortos está um menor de idade, que, ferido, correu um quilômetro até falecer.