Petróleo sobe após acordo comercial UE-EUA e novo ultimato à Rússia

As cotações do petróleo subiram nesta segunda-feira (28) impulsionados pelo anúncio de um acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia (UE), e o novo ultimato que deu o presidente americano, Donald Trump, à Rússia para pôr fim à guerra na Ucrânia.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, avançou 2,34%, para 70,04 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento no mesmo mês, subiu 2,38%, para 66,71 dólares.

"O mercado de petróleo reagiu positivamente ao anúncio de um acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre as tarifas", disse o analista Gregory Brew, do Eurasia Group.