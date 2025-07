São Paulo ressurge com efeito Hernán Crespo

O São Paulo ressurgiu com o retorno do técnico argentino Hernán Crespo: uma série de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro dá ânimo à equipe a pouco mais de duas semanas das oitavas de final da Copa Libertadores.

A reestreia de Crespo foi difícil, com o Tricolor derrotado pelo Flamengo (2 a 0), mas depois o time encontrou o caminho, com um empate contra o Bragantino (2 a 2) e vitórias sobre Corinthians (2 a 0), Juventude (0 a 1) e Fluminense (3 a 1).

"É a fórmula mágica? Não. A gente tenta ter uma ideia", disse o argentino em entrevista coletiva no domingo, após derrotar o Flu.