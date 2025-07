UE propõe suspender financiamento de startups israelenses

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou no domingo que a desnutrição no território palestino está alcançando "níveis alarmantes", com um "pico de mortes em julho".

Cerca de 2,4 milhões de palestinos estão cercados desde o início da guerra, que já causou cerca de 60 mil mortos em Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Israel, que controla todos os acessos a Gaza, nega qualquer bloqueio à ajuda e acusa o Hamas de saquear os suprimentos e as organizações humanitárias de não distribuí-los.

