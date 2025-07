Wall Street fecha sem tendência com pouco entusiasmo por acordo EUA-UE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, delinearam no domingo, na Escócia, um acordo segundo o qual as importações oriundas da União Europeia serão tributadas nos EUA com uma alíquota de 15%, frente aos 30% com os quais Washington havia ameaçado caso não fosse alcançado um pacto.

Além dos encargos tarifários, a UE se compromete a comprar produtos energéticos no valor de 750 bilhões de dólares e a investir 600 bilhões nos Estados Unidos.

Esse novo compromisso se soma aos já anunciados por Washington, em particular com o Reino Unido e o Japão.

Segundo Kourkafas, "é ótimo que o anúncio desses acordos tenha reduzido a incerteza" no campo comercial, a poucos dias do prazo final de 1º de agosto.

Os mercados também estão atentos aos dados de emprego e de inflação nos Estados Unidos, além da decisão sobre a política monetária do Fed, que será conhecida na quarta-feira às 18h GMT (15h de Brasília).

