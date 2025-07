Agências da ONU pedem que Gaza seja 'inundada' com ajuda alimentar para aliviar a fome

As agências da ONU pediram, nesta terça-feira (29), que a Faixa de Gaza seja "inundada" com ajuda alimentar. Ameaçado pela fome, o território palestino já tem mais de 60 mil mortos pela guerra com Israel, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

Israel anunciou cessar-fogos parciais durante o dia e autorizou a entrada de caminhões com ajuda, mas as organizações internacionais consideram que essas permissões são insuficientes frente às necessidades da população, que ficou submetida a um bloqueio por quase dois meses.

"Precisamos inundar Gaza com ajuda alimentar em larga escala, de forma imediata e sem obstáculos, e assim continuar todos os dias para evitar a fome em massa", afirmou a diretora do Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, em uma declaração conjunta com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Organização para Alimentação e Agricultura (FAO).