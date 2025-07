Agências da ONU pedem que Gaza seja 'inundada' com ajuda alimentar

As principais agências de ajuda humanitária da ONU pediram, nesta terça-feira (29), que a Faixa de Gaza seja "inundada" com suprimentos alimentares e alertaram que "o tempo está se esgotando" e que o território palestino está "à beira de uma fome em larga escala".

"Precisamos inundar Gaza com ajuda alimentar em grande escala, imediatamente e sem obstáculos, e mantê-la todos os dias para evitar a fome em massa", disse a diretora-executiva do Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, em uma declaração conjunta com a Unicef, agência para a infância da ONU, e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês).

O Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês) ? referência no assunto, apoiado pela ONU e por diversas organizações humanitárias ? afirmou nesta terça-feira que a Faixa de Gaza sofre "o pior cenário de fome".