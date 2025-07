Alertas de tsunami são emitidos no Pacífico após forte tremor no litoral russo

Um potente terremoto de magnitude 8,7 sacudiu nesta quarta-feira (30, data local) o litoral russo da península de Kamchatka, onde várias pessoas ficaram feridas, e provocou alertas de tsunami em ambos os lados do Pacífico, incluindo Equador, Japão e Havaí.

O tremor desencadeou advertências de ondulações de até três metros de altura nas costas do Pacífico, segundo o Centro de Alerta de Tsunamis no Pacífico dos Estados Unidos, com sede em Honolulu, no Havaí.

O Equador está entre os países que poderiam ser atingidos pelas ondas, segundo o centro de alerta.