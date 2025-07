Atirador que matou 4 em Nova York tinha NFL como alvo

"Aparentemente, ele culpou a NFL por isso", acrescentou.

Segundo a imprensa, o atirador, identificado como Shane Tamura, de 27 anos, nunca jogou na NFL, mas foi "quarterback" no ensino médio e acreditava ter desenvolvido encefalopatia traumática crônica (ECT), uma doença cerebral degenerativa, como consequência disso.

O edifício escolhido por Tamura abriga os escritórios da NFL, juntamente com outras empresas, como o banco de investimentos Blackstone.

No entanto, segundo o prefeito, ele pegou o elevador errado e foi parar no 33º andar, onde ficam os escritórios da imobiliária que administra o prédio, e matou uma mulher antes de atirar no próprio peito e morrer.

As câmeras de segurança o flagraram segurando um fuzil M4, que ele usou para atirar em um policial que morreu, procedente de Bangladesh e pai de duas crianças com uma terceira a caminho, e em outras vítimas no saguão do prédio.

No entanto, enquanto esperava o elevador, deixou uma mulher sair do mesmo sem machucá-la.