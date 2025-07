Birmingham presta homenagem para se despedir de Ozzy Osbourne na quarta-feira

"Para a cidade, era importante prestar uma homenagem digna e apropriada" a este músico, disse o prefeito.

Osbourne, apelidado de "Príncipe das Trevas" porque uma vez mordeu a cabeça de um morcego no palco, foi um dos pioneiros do heavy metal ? um ramo do hard rock ? e o Black Sabbath fez um enorme sucesso.

O músico ? que foi diagnosticado com Parkinson em 2019, faleceu em 22 de julho aos 76 anos ? poucos dias após ter celebrado seu último show, justamente em sua cidade natal.

A prefeitura de Birmingham anunciou que o cortejo fúnebre que atravessará a cidade começará às 13h00, hora local (9h em Brasília), na Broad Street até a Black Sabbath Bridge.

O carro fúnebre e os veículos serão acompanhados por uma banda de música ao vivo formada por artistas locais da banda Bostin' Brass.

Milhares de admiradores do músico deixaram mensagens e oferendas florais na ponte durante os últimos dias para expressar sua tristeza pela morte do músico.