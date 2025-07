Camila Osorio é eliminada na 2ª rodada do WTA 1000 de Montreal

A colombiana María Camila Osorio foi eliminada na segunda rodada do Aberto do Canadá, torneio da categoria WTA 1000 disputado em Montreal, nesta terça-feira (29).

Osorio, de 23 anos, perdeu para a ucraniana Dayana Yastremska, 30ª cabeça de chave, por 3-6, 7-6 (7/5) e 6-2.

A colombiana, 57ª colocada no ranking da WTA, estreou em Montreal no domingo com uma vitória em sets diretos sobre a americana Bernarda Pera.