Campeã olímpica de biatlo é localizada 'sem sinais de vida' após acidente em montanha no Paquistão

O acidente aconteceu na segunda-feira, a cerca de 5.700 metros de altitude.

Seu companheiro de expedição "abriu imediatamente um chamado de socorro e a operação de resgate foi iniciada imediatamente", continua a publicação.

Mas "por se tratar de uma área isolada, um helicóptero de salvamento só conseguiu chegar ao local do acidente na manhã" desta terça-feira.

Dominante no Mundial de Biatlo de 2017, em Hochfilzen (Áustria), com cinco títulos e uma medalha de prata em seis provas, Laura Dahlmeier foi campeã na velocidade e na perseguição, além de bronze no individual, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang-2018.

Após essa edição dos Jogos, ela encerrou a carreira em 2019, aos 25 anos.

