Chefe da agência espacial russa Roscosmos chega aos EUA para reuniões com a Nasa

No âmbito das sanções contra a Rússia por sua ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022, os países ocidentais encerraram sua parceria com a Roscosmos, mas as naves russas Soyuz continuam sendo um dos poucos meios de transportar tripulações para a ISS.

Bakanov visitará o Centro Espacial Lyndon B. Johnson em Houston e uma fábrica da Boeing responsável pelo projeto de construção da nave CST-100 Starliner, de acordo com o comunicado.

Ele também se reunirá com a tripulação da missão Crew-11, que inclui o cosmonauta russo Oleg Platonov e cujo lançamento para a Estação Espacial Internacional (ISS) a bordo da nave Crew Dragon está programado para quinta-feira.

Dmitri Bakanov também participará das entrevistas coletivas antes e depois desse lançamento, respectivamente em 30 e 31 de julho, segundo o site da Nasa.

Durante o encontro com Duffy, secretário de Transportes americano nomeado no início de julho pelo presidente Donald Trump para dirigir a Nasa, pretendem discutir "a continuação do programa de voos cruzados" russo-americanos para a ISS, bem como sobre a futura retirada da órbita da Estação Espacial Internacional com vistas à sua imersão no mar, declarou Bakanov, citado pela Roscosmos.

