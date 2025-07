Com a neve diminuindo, estações de esqui do Chile se adaptam às mudanças climáticas

Em Nevados de Chillán, foram "implementados alguns canhões que geram neve artificial para manter algumas pistas, sobretudo nas áreas mais baixas", diz Verónica Vera, gerente de assuntos públicos e sustentabilidade.

Os canhões de neve também são amplamente utilizados nos Alpes.

No verão, as pistas de esqui se transformam em trilhas para bicicletas. O local será sede, em março de 2026, do Campeonato Mundial Sênior de Mountain Bike.

Mais ao sul, na estação de esqui Corralco, utiliza-se o "snow farming": armazenam neve e a compactam com máquinas em locais frios para depois espalhá-la. Com esse método, não foi necessário o uso de canhões de neve.

No entanto, as estações de esqui de Santiago são as mais expostas ao aumento da temperatura. Farellones, a de menor altitude, reconverteu suas operações para um "centro de montanhas" e já quase não se praticam mais esportes de inverno ali.

"As estações de esqui da capital estão investindo na fabricação de neve", diz James Ackerson, presidente da Associação de Estações de Esqui do Chile.