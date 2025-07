Defesa Civil de Gaza anuncia 30 mortos por bombardeios israelenses

Não houve declarações imediatas do Exército israelense, cujas forças realizam operações contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza há quase 22 meses.

A ofensiva israelense, desencadeada por um ataque sangrento do grupo palestino em 7 de outubro de 2023, deixou mais de 59.900 palestinos mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas.

No fim de semana, sob pressão internacional para evitar o desenvolvimento de uma crise de fome no território, Israel declarou uma série de "pausas táticas", que começaram no domingo, para permitir a entrega de ajuda humanitária.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a pausa nas operações militares abrange "áreas populosas importantes" entre 10h locais (04h em Brasília) e 20h, diariamente. As estradas designadas para a entrada de caminhões de ajuda humanitária estarão seguras entre 6h e 23h, de acordo com o gabinete.

No entanto, durante a noite, os ataques continuam.

O COGAT, órgão do Ministério da Defesa de Israel responsável por assuntos civis nos territórios palestinos, informou que mais de 200 caminhões de ajuda humanitária foram enviados pela ONU e agências humanitárias na segunda-feira.