Dezessete países pedem desarmamento do Hamas e criação de Estado palestino na ONU

Segundo o chanceler francês, Jean-Noël Barrot, é a "primeira vez" que os países árabes condenam o Hamas, pedem seu desarmamento e sua exclusão de qualquer forma de participação no governo da Palestina.

Além disso, "expressam claramente sua intenção de, no futuro, manter relações normalizadas com Israel e de se integrar, ao lado de Israel e do futuro Estado da Palestina, em uma organização regional", declarou ele em entrevista à France 24, na qual considerou essa declaração como "histórica e sem precedentes".

