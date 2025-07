Economia espanhola não mostra sinais de desaceleração, apesar das tensões comerciais

Impulsionada pelo alto consumo das famílias e pelo forte crescimento das exportações, a economia espanhola confirmou seu dinamismo no segundo trimestre, apesar do clima de incerteza gerado pelo aumento das tarifas americanas.

O Produto Interno Bruto (PIB) espanhol cresceu 0,7% entre abril e junho, um décimo de ponto percentual acima do valor do trimestre anterior (0,6%), de acordo com a estimativa provisória publicada nesta terça-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este número supera as projeções do Banco da Espanha, que previa um crescimento entre 0,5% e 0,6%. O número também confirma o dinamismo da quarta maior economia da zona do euro, que já registra oito trimestres consecutivos com crescimento do PIB acima de 0,6%.