Frágil trégua entre Tailândia e Camboja continua apesar das acusações mútuas

A disputa territorial, cujas origens remontam à época colonial francesa, continua em curso e foi exacerbada pelo recente episódio de violência excepcionalmente intensa que começou na última quinta-feira.

Os confrontos ocorreram em várias frentes, espalhadas por centenas de quilômetros, e deixaram pelo menos 43 mortos e cerca de 330 mil pessoas deslocadas, de acordo com os últimos dados divulgados nesta terça-feira.

O primeiro-ministro interino tailandês, Phumtham Wechayachai, e seu homólogo cambojano, Hun Manet, concordaram com uma trégua a partir da meia-noite (14h00 no horário de Brasília) de segunda-feira, após mediação da Malásia com apoio dos Estados Unidos e da China.

Segundo Phumtham, os ataques do Camboja são "um ato deliberado ou uma falta de disciplina militar". "Nosso exército é disciplinado e acredito que fizemos a nossa parte", acrescentou.

A porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata, garantiu que "não houve confronto armado (...) em nenhuma região". "As forças cambojanas respeitaram o cessar-fogo", insistiu.

O primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, afirmou no Facebook que "o front está se acalmando".