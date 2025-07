França denuncia como 'atos de terrorismo' a violência de colonos israelenses na Cisjordânia

O Ministério das Relações Exteriores da França classificou, nesta terça-feira (29), como "atos de terrorismo" a violência dos colonos israelenses na Cisjordânia, após a morte de um ativista que ajudou na realização do documentário "No Other Land", vencedor de um Oscar.

"A França condena com a maior firmeza este assassinato, assim como todos os atos violentos deliberados perpetrados por colonos extremistas contra a população palestina, que se multiplicam na Cisjordânia", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França. "Esses atos violentos são atos de terrorismo".

Esta é a primeira vez que o Ministério das Relações Exteriores da França usa a palavra 'terrorismo' para se referir aos atos de colonos israelenses.