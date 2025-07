Governo de Trump reverterá lei que reduz emissões poluentes

Zeldin acusa a EPA de ter chegado a conclusões precipitadas.

"Os conservadores amam o meio ambiente, querem ser bons gestores do meio ambiente", mas "há pessoas que (...) estão dispostas a levar o país à falência em nome da Justiça ambiental", afirmou Zeldin, segundo o apresentador do podcast.

O setor de transporte é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos.

Segundo uma análise recente do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, se fosse um país, este setor americano seria o quarto maior emissor de gases poluentes do mundo, e o quinto do setor energético.

A Declaração de Perigo sobreviveu a vários desafios legais por parte da indústria ao longo dos anos, explicou à AFP Dan Becker, do Centro para a Diversidade Biológica.

"Mas, desta vez, é o próprio governo que lança o ataque", afirmou.