Governo espanhol amplia licenças para nascimentos e cuidados dos filhos

O governo espanhol de esquerda concordou, nesta terça-feira (29), em aumentar as licenças parentais para nascimentos e cuidados dos filhos, que passarão de 16 para 19 semanas para cada progenitor, enquanto as famílias monoparentais terão 32.

A medida ? adotada após um acordo entre o Partido Socialista de Pedro Sánchez e a formação de esquerda radical Sumar, seu aliado minoritário no Executivo ? foi aprovada nesta terça-feira pelo Conselho de Ministros, após ter sido anunciada na véspera pelo próprio Sánchez.

"Alcançamos as 19 semanas de licença remunerada no nosso país", comemorou a ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, integrante do Sumar, na coletiva de imprensa após a reunião.